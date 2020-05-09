В Кировоградской области от коронавируса умерли братья-медики

В Кировоградской области, где от коронавируса умерли двое врачей, зафиксировали новый летальный случай от коронавируса. Умер 63-летний мужчина из Кропивницкого, он работал врачом детской областной больницы. Об этом сообщил глава ОГА Андрей Балонь.

"Мужчина находился в областной больнице на госпитализации. Долгое время был на искусственной вентиляции легких. Есть основания полагать, что умерший человек заразился во время общения со старшим братом – врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля. Медики не смогли спасти его жизнь. Выражаем соболезнования близким", – отметил Андрей Балонь.

Глава ОГА добавил, что за прошедшие сутки ПЦР-тесты провели 200 жителям области. Согласно результатам тестирования, зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом. Речь идет о 36-летнем мужчине из Кропивницкого, а также 55-летней женщине и 34-летнем мужчине из с. Первозвановка Кропивницкого района.

Также в регионе подтвердились еще 17 случаев выздоровления от COVID-19. Среди них пятеро медработников. Трое работают в частной клинике в Кропивницком, двое – в областном противотуберкулезном диспансере.

Всего в Кировоградской области зафиксировано 411 случаев заражения коронавирусом. Из них 239 человек уже выздоровели, а 20 умерли от осложнений.

Напомним, в Кировоградской области с момента распространения эпидемии коронавирусом заразились 153 медработника. Наибольшее количество больных было зафиксировано в частной клинике в Кропивницком – 50 человек.

Кроме того, мы сообщали, что 77-летняя женщина, инфицированная коронавирусом, скончалась сразу после того, как ее доставили в больницу Новомиргорода Кировоградской области.

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