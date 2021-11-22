В Кировоградской области от осложнений COVID-19 умер ребенок

В Кировоградской области после COVID-19 умерла 13-летняя девочка. У нее было сопутствующее заболевание.
Об этом сообщил Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней в Facebook.
В сообщении центра отметили, что отделом эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний изучается каждый случай заболеваемости среди детей, а именно:
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- проведение эпидрасследования;
- выявление контактных лиц;
- проведение всех эпидемических мероприятий.
"В выходные произошла ужасная трагедия в одной семье из Кропивницкого. От тяжелого течения коронавирусной болезни умерла 13-летняя девочка, которая относилась к группе риска и имела сопутствующее хроническое заболевание: сахарный диабет", – говорится в сообщении.
Статистика коронавируса в Украине
По состоянию на утро 22 ноября в Украине зафиксировано 7464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Заболело детей – 579, а медработников – 74.
Также за прошлые сутки:
- госпитализирован – 2501 человек;
- летальных исходов – 326;
- выздоровели – 10 540 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 340 407 человек;
- выздоровели – 2 773 490 человек;
- летальных исходов – 81 598.