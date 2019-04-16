В Кировоградской области пенсионер уже 20 лет живет без света, газа и воды
Григорий – единственный житель заброшенного села
От некогда цветущего села в двадцати километрах от Кропивницкого уже почти ничего не осталось. Населенного пункта уже давно нет на карте Украины. Отсутствуют тут свет и газ, а воду можно достать только в колодце.
Участок в селе Григорий получил еще до выхода на пенсию от государства. Тут он построил для семьи дачу и планировал ее посещать в выходные. Но потом он переехал сюда окончательно: теперь жену и дочь с внучкой в городе он посещает два раза в неделю.
Ближайшие соседи Григория за полкилометра. Но несмотря на это, в селе мужчина не скучает, ведь работы здесь хватает. Даже, выбрав отшельничество, Григорий всегда в курсе событий и выезжает в город за газетами.
Жить в городе Григорий не планирует и уверяет: пока он здесь – Малевничье даже с одним жителем не пропадет.
Ранее мы писали о том, что в Кировоградской области мужчина готов отдать свою усадьбу в селе в бесплатное пользование.
А в Старом Солотвине в Житомирской области загадочный домик на озере годами привлекает тысячи туристов.
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