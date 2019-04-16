Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Кировоградской области пенсионер уже 20 лет живет без света, газа и воды

Сегодня, 14:39

Григорий – единственный житель заброшенного села


В селе Малевничье Кировоградской области уже 20 лет без света, газа и воды живет один-единственный житель – пенсионер Григорий Ключко. Как мужчина справляется и почему не планирует возвращаться в город – узнавали журналисты "Сегодня".

От некогда цветущего села в двадцати километрах от Кропивницкого уже почти ничего не осталось. Населенного пункта уже давно нет на карте Украины. Отсутствуют тут свет и газ, а воду можно достать только в колодце.

Участок в селе Григорий получил еще до выхода на пенсию от государства. Тут он построил для семьи дачу и планировал ее посещать в выходные. Но потом он переехал сюда окончательно: теперь жену и дочь с внучкой в городе он посещает два раза в неделю.

Ближайшие соседи Григория за полкилометра. Но несмотря на это, в селе мужчина не скучает, ведь работы здесь хватает. Даже, выбрав отшельничество, Григорий всегда в курсе событий и выезжает в город за газетами.

Жить в городе Григорий не планирует и уверяет: пока он здесь – Малевничье даже с одним жителем не пропадет.

Ранее мы писали о том, что в Кировоградской области мужчина готов отдать свою усадьбу в селе в бесплатное пользование. 

А в Старом Солотвине в Житомирской области загадочный домик на озере годами привлекает тысячи туристов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег пенсионер, село, отшельник, кировоградская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Кировоградской области пенсионер уже 20 лет живет без света, газа и воды". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бесплатная аренда: в Кировоградской области мужчина ищет жильцов для дома в селе

7 марта, 15:59

Желающих на такое предложение нашлось немало, а вот подписывать договор никто так и не решился

"Укрпочта" отменила доплату за доставку посылок в села

26 декабря 2018, 15:02

Также вводятся новые требования к замеру отправлений

В Запорожской области нашли крупное село, где нет ни одного ребенка

18 октября 2018, 20:51

Среди нескольких сотен сельчан нет ни одного подростка или ребенка

В Украине постепенно вымирают села

15 сентября 2018, 08:53

С начала 90-х до двухтысячного с карты Украины исчезло по 11 сел ежегодно, сейчас – по 19, больше всего в Сумской и Черниговской областях

Василий Ломаченко рассмешил всех на пресс-конференции после боя

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

10 звездных родителей с психическими расстройствами

"Натерла ногу". Врач Началовой: ее смерть - роковая случайность

В киеве возле метро «Арсенальная» обрушилась часть стройки

Украинец похитил сокровище Нидерландов: действовал безупречно

Офицер ВСУ показал мощное видео уничтожения позиции террористов
Загрузка...

НАТО нацеливается на Черное море

Сегодня, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Сегодня, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл

Фредди Меркьюри: факты, которые вы могли не знать