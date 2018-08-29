В Кировоградской области полицейские жестоко избили подростка

В Кировоградской области полицейские задержали подростка, который ехал на мопеде без прав, и избили его. Инцидент произошел возле остановки села Веселое. 17-летний парень ехал на мопеде, когда увидел полицейскую машину. Правоохранители начали преследовать парня, а после того, как догнали, – избили его.

По словам пострадавшего юноши Дмитрия Шульги, копы нанесли ему около 20 ударов. Таким образом они вымогали у парня деньги: за это обещали не составлять протокол и не забирать мопед. Поскольку юноша ночью так и не смог никому дозвониться и попросить деньги, полицейские оставили его избитого на дороге. Из-за полученных травм Дмитрий уже пятый день находится в больнице.

В свою очередь, родители подростка решили не молчать и обратились в полицию, чтобы там нашли обидчиков сына. Злоумышленников полицейские быстро установили, но пообщаться с ними не позволили. Известно лишь то, что все они в возрасте до 25 лет и в полиции служат около двух лет. На данный момент недобросовестных копов не отстранили от работы, поскольку продолжается проверка инцидента.

Кроме того, уголовное производство по данному факту начала прокуратура, сейчас ищут свидетелей инцидента. Если вину патрульных докажут, им грозит лишение свободы от двух до пяти лет. Семья Дмитрия не настаивает на заключении, но требует, чтобы таких правоохранителей непременно уволили с работы.

Напомним, ранее в Харькове трое полицейских были уволены со службы после скандала с издевательствами над мужчиной, которое зафиксировали на камеру и выложили в социальных сетях.

Также напомним, что ранее подобный инцидент произошел и в Сумах – там двое копов избили бездомного, а видео с инцидентом появилось в сети.