В Кировоградской области пожар в магазине едва не уничтожил все село

Возгорание магазина едва не привело к уничтожению жилого дома

В Чернигове вспыхнул пожар на центральном рынке. Фото: Сегодня

В Кировоградской области пожар в магазине едва не уничтожил все село //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ce5/d1a/5c9ce5d1a3377.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ce5/d1a/5c9ce5d1a3377.png 2019-04-06T19:53:50+03:00 Другие регионы Возгорание магазина едва не привело к уничтожению жилого дома

В Кировоградской области жители частного сектора пострадали из-за пожара в торговом комплексе – могло сгореть все село.

Местные жители жалуются, что здание возвели с нарушениями, и, когда оно загорелось, огонь перекинулся на жилье.

"Еще минута, горело бы все. Просто пожарные успели переехать на эту сторону вовремя", – рассказала Мария Носань, владелица поврежденного дома в селе Новомиргород.

Огонь, охвативший торговый комплекс, растопил в доме женщины окна, крышу и стены. Спасти имущество помогли пожарные и соседи.

"Лопату схватил, бегом, снег еще немного был. Бросал, там такое пожарище было", – отметил сосед пострадавших, Анатолий Пидвалиха.

Торговый комплекс пылал четыре часа и сгорел почти полностью.

"Травмированных и погибших нет. Во время борьбы с пожаром павильона спасатели от уничтожения огнем расположенный рядом жилой дом", – подчеркнула Оксана Мачак, спикер областного управления ГСЧС.

Сгорели магазин и склад строительных материалов, они находились в трех метрах от жилого дома. Такая близость, по мнению владельцев, является нарушением, что могло привести к непоправимым последствиям.

В том, что произошло, хозяева винят директора торгового комплекса – якобы тот установил на складах самодельные обогреватели. Подозревают, что именно они и загорелись. От них загорелся склад горючего, а потом огонь перекинулся на жилой дом.

"Вот тут находились емкости с соляркой, куда подъезжали машины, гружовики. И вот тут он их заправлял. Функционировала эта заправка около года", – отметила Руслана Носань, жительгница пострадавшего дома.

Однако своей вины руководитель комплекса не признает. И не отвечает на вопрос, законно ли он работает.

"Есть ли у вас документы и планируете ли вы компенсировать ущерб? – Этим делом занимаются правоохранительные органы, пожалуйста, обращайтесь", – заявил Юрий Русенко, владелец комплекса.

"Законно ли возвели это сооружение, сейчас проверяют", – заявил Владимир Голицын, и.о. начальника Новомиргородского отдела полиция.

Хозяева обгоревшего дома волнуются, кто же возместит им убытки. Сумму определят экспертизы, но, прежде чем подавать иск в суд, юристы советуют пострадавшем от пожара собирать доказательства, которые докажут причину возгорания.

"Из практики могу отметить, что категорических выводов не дают специалисты ГСЧС. Они дают, вроде такого – возможно короткое замыкание, возможно поджог. И потому параллельно нужно людям готовить любые доказательства, которые будут служить в судебном процессе, свидетелей, и так далее", – отметил юрист Юрий Деркаченко.

На ремонт дома Мария будет требовать около ста тысяч гривен. Также вместе с соседями планируют писать коллективную жалобу в горсовет, потребуют ликвидировать сгоревший торговый комплекс, чтобы обеспечить безопасность в дальнейшем.

Напомним, что недавно в Киевской области спасатели зафиксировали 101 случай возгорания травяного настила на общей площади 111,31 га.

Также сообщалось, что ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары. Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.

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