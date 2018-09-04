В Кировоградской области прогремел взрыв: пострадал мужчина

Сегодня, 15:37

Пострадавший разбирал взрывное устройство


Фото: ГУНП в Кировоградской области

Фото: ГУНП в Кировоградской области

Фото: ГУНП в Кировоградской области

Фото: ГУНП в Кировоградской области

В Кировоградской области в результате взрыва пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как рассказали правоохранители, мужчина разбирал взрывное устройство, которое в итоге сдетонировало. Пострадавшего госпитализировали в больницу с телесными повреждениями различных частей тела.

Кроме того, на месте происшествия полицейские обнаружили предметы, похожие на самодельные взрывные устройства, два детонатора и порох. А во время проведения обыска в гараже пострадавшего копы обнаружили два пистолета, 47 патронов различного калибра, корпуса и детонаторы от гранат времен Второй мировой войны и порох.

На данный момент полицейские расследуют уголовное производство, начатое по ст. 128 ("Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в городе Первомайск в Николаевской области в частном гараже прогремел взрыв, погиб мужчина.

Ранее во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина и пострадала женщина
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