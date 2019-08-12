В Кировоградской области рушится мост: появилось видео

В Кировоградской области один из мостов на трассе государственного значения может в любой момент рухнуть, ведь он буквально рассыпается. Бетонные плиты переправы в выбоинах, а металлическая конструкция – качается от малейшего ветра. Почему ее не чинят – узнавали журналисты "Сегодня".

Этот мост находится на трассе государственного значения Н14 Александровка-Николаев. Он весь в дырках еще и вибрирует, когда едут грузовики. Переправу не ремонтировали более полувека с тех пор, как построили. Чтобы обойти этот мост необходимо преодолеть 50 километров.

Ежедневно дорожный участок преодолевают около пяти тысяч водителей. Местные боятся, что конструкция переправы вот-вот рассыплется. Опасно здесь и пешеходам – перила не выдерживают даже ветра.

Аварийной конструкцию признали еще три года назад. Эксперты рекомендовали ограничить движение большегрузного транспорта до 20 тонн. И до сих пор этот запрет не ввели в действие.

"У нас есть множество предприятий на территории самой Александровки и Александровского района. И если мы поставим ограничения, они не смогут работать в полную силу", – рассказал местный житель.

На восстановление моста необходимо более 100 миллионов гривен. Таких денег в бюджете Александровки – нет. Областные чиновники – помогли только с асфальтом, а его класть на хрупкую конструкцию нет смысла. Поэтому жители села помощи решили просить у президента. Люди записали видеообращения и письма, которые в ближайшее время направят в Киев.

Напомним, не так давно в Ивано-Франковской области четырехлетний ребенок упал с моста через реку Сивку вместе с поврежденными перилами. А в Киевской области обрушился мост, повредив газопровод.

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