В Кировоградской области сотрудник СИЗО вымогал деньги у заключенного

В Кировоградской области разоблачили сотрудника Петровской исправительной колонии на вымогательстве и получении неправомерной выгоды от заключенного.

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Как рассказали в Офисе генерального прокурора, по данным следствия, подозреваемый требовал с осужденного 20 тысяч гривен за содействие и отсутствие препятствий в его переводе в другое исправительное учреждение с более мягким режимом.

Работника колонии задержали сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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Ранее мы сообщали, что на Буковине член медкомиссии одного из военкоматов помогал призывникам "откосить" от армии. Правоохранители задержали посредника после передачи неправомерной выгоды в размере трех тысяч долларов США. Также полицейские проверяют других лиц на причастность к делу.

Также напомним, в Одессе задержали женщину, которая везла в Киев крупную взятку для чиновника Минобороны. Полиция пока не установила, кто именно из чиновников Минобороны причастный к преступлению. Сейчас это выясняют следователи.

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