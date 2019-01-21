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В Кировоградской области столкнулись две легковушки: есть погибшие

Сегодня, 11:01

Жертвами ДТП стали два человека, еще трое - пострадали

Фото: ГСЧС в Кировоградской области
Фото: ГСЧС в Кировоградской области.
В Кировоградской области столкнулись две легковушки: есть погибшие //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/588/7d4/5c45887d4818e.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/588/7d4/5c45887d4818e.jpg Другие регионы Жертвами ДТП стали два человека, еще трое - пострадали

В Кировоградской области столкнулись две легковушки. Авария унесла жизни двух человек, еще трое – пострадали, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Жуткое ДТП произошло 20 января вблизи села Калаколове Маловысковского района. Как выяснилось, на трасе столкнулись два легковых автомобиля: "Geely" и "RENAULT Kangoo".

В результате аварии погибли два человека. Еще трое людей получили травмы. Спасателям с помощью гидравлических ножниц пришлось освободить одного пострадавшего и деблокировать тело одного из погибших из изувеченной машины.

Напомним, недавно в Николаевской области легковушка вспыхнула после столкновения с грузовиком. В жуткой аварии пострадали женщина и ее трехлетний ребенок. 

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.  

ДТП, столкновение, кировоградская область

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