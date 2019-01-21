В Кировоградской области столкнулись две легковушки: есть погибшие
Жертвами ДТП стали два человека, еще трое - пострадали
В Кировоградской области столкнулись две легковушки. Авария унесла жизни двух человек, еще трое – пострадали, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Жуткое ДТП произошло 20 января вблизи села Калаколове Маловысковского района. Как выяснилось, на трасе столкнулись два легковых автомобиля: "Geely" и "RENAULT Kangoo".
В результате аварии погибли два человека. Еще трое людей получили травмы. Спасателям с помощью гидравлических ножниц пришлось освободить одного пострадавшего и деблокировать тело одного из погибших из изувеченной машины.
Напомним, недавно в Николаевской области легковушка вспыхнула после столкновения с грузовиком. В жуткой аварии пострадали женщина и ее трехлетний ребенок.
Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.
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