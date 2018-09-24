В Кировоградской области столкнулись две легковушки: погибли три человека

В Кировоградской области столкнулись два легковых автомобилей "ВАЗ". Погибли три человека, еще трое – пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Кировоградской области.

ДТП произошло 23 сентября на автодороге Устиновка – Долинская возле села Березоватка. Как сообщили, в Нацполиции области Виталины Бевзенко, погибли оба водителя автомобилей и пассажир. Пострадавших госпитализировали в местную больницу.

В ГСЧС отметили, что тела погибших и пострадавшие были заблокированы в искореженных автомобилях. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали пострадавших.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.