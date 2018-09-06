В Кировоградской области судят родителей, моривших голодом детей

В Кировоградской области суд начал рассматривать дело супругов Мольченко, которых обвиняют в том, что они морили голодом собственных детей, и могут лишить родительских прав. Отметим, что месяц назад их сына госпитализировали с весом, который был вдвое меньше нормы, а через две недели из семьи забрали и трех сестер мальчика.

Под зданием суда в Новоукраинке собрались полтора десятка жителей города, которые пришли поддержать представителей социальных служб и возмущаются отношением супругов к детям.

"Чтобы его поставить на место и посадить за детей. Жалко тех детей, с детьми что он сделал", – говорят жители города.

На заседании должны рассмотреть вопрос лишения родительских прав супругов с четырьмя детьми. Перед судьей они ведут себя уверенно и спорят с присутствующими в зале, а также подают просьбы об отводе судьи.

"Над своими детьми ты тоже законный суд устраиваешь? У тебя жена не знает, когда дети родились, а ты статьи учишь", – заявил обвиняемый местным жителям.

Как только судья объявил перерыв, чтобы рассмотреть ходатайство об отводе, в зал вошел следователь и зачитал супругам подозрение в уголовном преступлении – злостном невыполнении родительских обязанностей, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Рассмотрение дела о лишении супругов Мольченко прав на воспитание сына суд продолжит, когда правоохранители завершат расследование. Если вину подозреваемых докажут, супругов лишат родительских прав не только на четырехлетнего Владислава, а и на трех дочерей.

"Если суд докажет, что они виновны на основании статьи 166, то эта статья предполагает автоматическое лишение родительских прав", – подчеркнула Лариса Миронескул, начальник Службы по делам детей Новоукраинской райгосадминистрации.

В свою очередь Александр Спрынсян, начальник Новоукраинской городской службы по делам детей, "тут уже как расценит суд, может ли это быть основанием для лишения родительских прав и относительно других детей".

Отметим, что месяц назад сына Мольченко, четырехлетнего Влада, изъяли из семьи. В больницу его доставили в дистрофическом состоянии. Весил мальчик вдвое меньше нормы. Через две недели у семьи отобрали и трех его сестер.

Оказалось, что девочки тоже были заброшены, и социальные службы обратились в суд, чтобы лишить родителей прав на воспитание мальчика, а дочек требуют не возвращать в семью, пока там не улучшатся бытовые условия.

Напомним, ранее глава семейства выложил в интернет видео со своей семьей, а состояние сына назвал последствием медицинских опытов.