В Кировоградской области врачи ставят на ноги трехлетнего мальчика, доведенного до дистрофии

Сегодня, 03:46

Мальчика удалось силой забрать из семьи, только когда соцслужбам это разрешил суд


Трехлетний Влад из Кировоградской области, которого забрали от родителей, с явнями признаками сильнейшего недоедания, в больнице прибавил в весе. Пока – на семьсот граммов, но медики даже это считают победой.

Ребенка привезли в ужасном состоянии – он весил чуть больше семи килограммов при норме в 16 килограммов в возрасте трех лет, и с явными признаками дистрофии. Врачи обнаружили еще и пневмонию.

Сейчас ребенка тщательно обследуют, кормят диетической пищей. Мальчика удалось силой забрать из семьи, только когда соцслужбам это разрешил суд.

"Он самостоятельно кушает. Он просит кушать. Он стал активнее. Он и ходить уже начал по палате. На данный момент у нас есть правосторонняя пневмония и дистрофия", – рассказала заведующая инфекционным отделением Кировоградской детской областной больницы Светлана Правда.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области мать держала двоих детей в полной антисанитарии и без еды. Полицейские составили в отношении горе-матери административный протокол по ст. 184 ("Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей").

А в Тернопольской области двухлетний ребенок попал в реанимацию с травмой головы. А еще ребенок терял сознание, поскольку несколько дней не ел. После беседы с отцом полицейские заподозрили, что мальчика избивала родная мать.
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Источник:

"Сегодня"

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