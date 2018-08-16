В Кировоградской области врачи ставят на ноги трехлетнего мальчика, доведенного до дистрофии
Мальчика удалось силой забрать из семьи, только когда соцслужбам это разрешил суд
Трехлетний Влад из Кировоградской области, которого забрали от родителей, с явнями признаками сильнейшего недоедания, в больнице прибавил в весе. Пока – на семьсот граммов, но медики даже это считают победой.
Ребенка привезли в ужасном состоянии – он весил чуть больше семи килограммов при норме в 16 килограммов в возрасте трех лет, и с явными признаками дистрофии. Врачи обнаружили еще и пневмонию.
Сейчас ребенка тщательно обследуют, кормят диетической пищей. Мальчика удалось силой забрать из семьи, только когда соцслужбам это разрешил суд.
"Он самостоятельно кушает. Он просит кушать. Он стал активнее. Он и ходить уже начал по палате. На данный момент у нас есть правосторонняя пневмония и дистрофия", – рассказала заведующая инфекционным отделением Кировоградской детской областной больницы Светлана Правда.
Ранее мы писали о том, что в Харьковской области мать держала двоих детей в полной антисанитарии и без еды. Полицейские составили в отношении горе-матери административный протокол по ст. 184 ("Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей").
А в Тернопольской области двухлетний ребенок попал в реанимацию с травмой головы. А еще ребенок терял сознание, поскольку несколько дней не ел. После беседы с отцом полицейские заподозрили, что мальчика избивала родная мать.