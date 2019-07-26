В Кировоградской области все село пришло на похороны жестоко убитой 16-летней двушки

Убийцы школьницы, чьи останки нашли прикопанными на поле, до сих пор не найдены





В Кировоградской области попрощались с 16-летней Дианой Хриненко. Ее расчлененное тело несколько месяцев назад нашли прикопанным в поле. Убийцу девушки полицейские ищут уже почти год.

Тело 16-летней Дианы в гробу, под покрывалом пронесли селом Субботица. Прощается со школьницей все село. Местные жители напуганы, потому что убийцы Дианы до сих пор не нашли.

"Возможно, он сейчас у нас здесь на похоронах присутствует", – говорит учительница Дианы Светлана Григоровская.

"Я даже сейчас гулять на улицу не хожу, я очень сильно боюсь", – признается подруга Дианы Оксана Бабанюк.

Год назад Диана Хриненко пошла с друзьями отмечать День Независимости. Домой не вернулась. Диана исчезла, не дойдя домой только сотню метров. Соседи слышали крик, но не придали ему значения. А наутро увидели на земле пятна крови.

"Тогда, знаете, крики могли бы и быть какие-то, тогда был праздник в селе, шум", – говорит соседка семьи Хриненко Ирина Кормило.

Искали школьницу всем селом. Вместе с полицейскими и военными прочесывали лесопосадки, заглядывали в каждый двор Субботцы и соседних сел. Искали до конца осени.

И только весной, когда тракторист выехал пахать поле, наткнулся на ужасную находку – прикопанные части тела.

"Левая нога, череп, волос, босоножки. Зубы тут вот нашли. Раиус был где-то метров 20. Это было прикопано", – вспоминает понятой Алексей Поп.

В то, что это может быть их дочь, Александр и Елена Хриненки сразу не поверили. Лишь после трех экспертиз, в том числе и ДНК, приняли неизбежное.

"Мы не верили. А вы бы поверили?", – говорит отец Дианы Александр Хриненко.

Родители, с чьей дочерью так жестоко расправились, говорят, что не успокоятся, пока убийцу не накажут.

"Все пока что тайна следствия. Я надеюсь, что мы добьемся справедливости", – говорит мама Дианы Елена Хриненко.

В полиции почти за год расследования — ни одного подозреваемого.

"Конкретных лиц нет. Действительно, мы проводим проверку определенных лиц и их немало, которые представляют интерес для следствия. Они проверяются и либо подтверждается их алиби или факт того, что они не причастны, либо в дальнейшем мы продолжаем их отрабатывать", – говорит заместитель начальника следственного управления ГУ НПУ в Кировоградской области Тарас Тарасенко.

В деле об убийстве Дианы Хриненко назначено почти 100 дополнительных экспертиз. Еще устанавливают, было ли изнасилование девушки. Если виновных найдут, за жестокое убийство школьницы они могут сесть за решетку на 15 лет.

Ранее сообщалось, что в городе Фастов Киевской области произошло жестокое убийство: мужчина проник в дом своего знакомого и, пока тот спал, нанес ему 24 удара ножом.

Также в Харькове копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве.

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