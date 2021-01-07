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В Кировоградской области вспыхнула церковь (фото)

7 января, 12:57

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На месте работают спасатели

В селе Копанки Кировоградской области загорелась деревянная церковь.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в Службу спасения 7 января в 9:22. Сейчас на месте работают 17 спасателей и 5 единиц техники.

В 12:20 пожар локализовали на площади 160 "квадратов". Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.

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Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье сгорела церковь. Предположительно, пожар возник из-за короткого замыкания в щитовой. Огонь быстро охватил здание. Однако люди успели выйти и вынести церковный товар.

Также напомним, в Хмельницкой области тушили пожар в женском монастыре. Огонь быстро охватил сотни квадратных метров. И мог перекинуться на соседние сооружения, где расположены кельи и главный храм. Тушили пламя несколько бригад спасателей из соседних сел.

Кроме того, в центре Полтавы загорелся кинотеатр, которому больше 200 лет. Несколько этажей выгорело дотла, а над центральной частью здания обвалилась крыша. По предварительным данным, в пожаре погиб мужчина.

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церковь спасатели пожар ГСЧС кировоградская область
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