В Кировоградской области юноша отравился грибами со стихийного рынка

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В Александрии Кировоградской области 18-летний парень отравился дикорастущими грибами. Юноша попал в реанимацию, сообщили в областном лабораторном центре.

"18 – летний житель г.Александрия Кировоградской области, полакомившись неизвестными грибами, которые купил у бабушки, на стихийном рынке, сразу оказался на больничной койке", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, парень обратился к медикам, как только почувствовал первые симптомы болезни – тошноту и рвоту. Сейчас его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Юноша до сих пор находится в реанимации.

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Напомним, не так давно в Днепропетровской области три человека из Кривого Рога оказались в реанимации – семья отравилась грибами. Пострадавшие выходили на "тихую охоту" в пригородной лесополосе Терновского района.

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А в Херсонской области семейная трапеза закончилась трагедией: из-за отравления грибами умер мужчина и его дочь.

Кроме того, в Киеве участились случаи отравления грибами. Мы уже писали, что в прошлом году за несколько месяцев в Украине грибами отравились более 174 человек, 11 из них врачам спасти не удалось.

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