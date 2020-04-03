В Кировоградской области зафиксировали еще одну страшную болезнь

В результате усыпили и сожгли почти 300 свиней

В фермерском хозяйстве в Кировоградской области зафиксировали африканскую чуму. Около села Веселовка Кропивницкого района заболели около трехсот свиней. Об этом сообщает Госпотребслужба.

На ферме умерли семь животных. Два дня назад владелица хозяйства вызвала работников Госпотребслужбы. Так, 280 животных усыпили и сожгли.

"Была определена граница зоны защиты, радиус составляет три километра. В эту зону не попадают ни один населенный пункт. Есть зона наблюдения: в течение 40 дней в радиусе 13 километров мы будем отслеживать эпизодичную ситуацию. Определили место захоронения, проводят уборку и дезинфекцию помещений, выставят карантинный пост. Вероятным путем попадания возбудителя могут быть корма. Есть информация, что завозились корма. Мы изучаем откуда будем сообщать туда", – сказал начальник управления безопасности продуктов питания и ветеринарной медицины в области Юрий Травкин.

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Отмечается, что человеку этот вирус не передается.

Напомним, во Львовской области в связи со вспышкой африканской чумы свиней утилизировано почти 27 тысяч свиней.

Кроме этого, ранее под Днепром нашли туши свиней, зараженных африканской чумой. Закопали их посреди дороги. Местные говорят, скот здесь дохнет несколько лет подряд. Даже объявили карантин.Кто выбросил туши и не распространилась ли инфекция на соседние села – выясняли новости "Сегодня":

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