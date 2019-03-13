В Конго межэтнический конфликт из-за похорон вождя унес более 500 жизней

Насилие было вызвано спором относительно погребения одного из вождей бануну, отметили местные чиновники

Фото: AFP

В Конго межэтнический конфликт из-за похорон вождя унес более 500 жизней //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/85b/e7b/5c885be7b4cee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/85b/e7b/5c885be7b4cee.jpg 2019-03-13T03:26:27+02:00 Другие регионы Насилие было вызвано спором относительно погребения одного из вождей бануну, отметили местные чиновники

Более 500 представителей народности бануну погибли в результате столкновений конкурирующих этнических групп в Демократической Республике Конго.

Об этом сообщает Reuters.

"Более 500 представителей народности бануну погибли в Демократической Республике Конго в результате нападения со стороны представителей народности батенде в декабре", - говорится в сообщении.

В результате межэтнического конфликта более 19 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Почти 1000 зданий были разрушены и разграблены мародерами.

Насилие было вызвано спором относительно погребения одного из вождей бануну, отметили местные чиновники.

Ранее в результате столкновения в Конго погибли 18 мирных жителей.

Кроме того,ООН и власти Демократической Республики Конго сообщили, чтоожидают прибытие в страну дополнительных специалистов, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эбола.

Также в минувшем году 250 военных улетели из Львова в Африку, чтобы там служить в составе миссии Организации Объединенных Наций. Пробудут они в Конго полгода.

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