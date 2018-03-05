В Житомирской области посетители кафе открыли стрельбу: погиб молодой парень

Сегодня, 14:50

Пострадавший скончался в больнице вследствие огнестрельного ранения

Мужчины не смогли договориться без драки. Фото: telegraf.com.ua
Мужчины не смогли договориться без драки. Фото: telegraf.com.ua

На днях в одном из кафе Коростеня Житомирской области посетители устроили драку со стрельбой. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм.

"Сообщение о пострадавших с огнестрельными ранениями, 1991 и 1995 г.р., поступили сразу из двух больниц города, с интервалом в 30 минут. Выясняя обстоятельства, полицейские установили, что оба события связаны между собой", – сообщают в пресс-службе Нацполиции Житомирской области.

Как оказалось, в тот вечер двое парней встретились в кафе. После непродолжительной беседы они начали ссориться и взялись за оружие. Один из "стрелков" получил ранение брюшной полости, что  привело к его смерти, второй – сквозное ранение грудной клетки.

По данному факту начато досудебное расследование. Оба мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за хулиганские действия в составе групп и другие правонарушения.

Сейчас полицейские устанавливают детали инцидента и всех участников события.

Напомним, недавно в Киеве  произошла массовая драка в салоне троллейбуса №37 между пассажирами и якобы контролерами. Трое мужчин, от которых разило спиртным, зашли в троллейбус и начали проверять билеты. По словам очевидцев, люди, представившиеся контролерами, начали жестоко избивать ногами одного из пассажиров.

Ранее во Львове гремела стрельба. На это раз оружие применили во время конфликта в одном из кафе города.

Также  сообщалось, что во Львове обстреляли окна родильного отделения одной из львовских больниц.

Житомир, расследование, драка, стрельба
Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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