В Козельце прощаются с погибшим в катастрофе МАУ Игорем Матьковым: его встречали живым коридором

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Сегодня, 20 января, в городе Козелец Черниговской области прощаются с погибшим в авиакатастрофе самолета Международных авиалиний Украины в Иране старшим бортпроводником Игорем Матьковым. В частности, на 12.00 запланировано отпевание в Соборе Рождества Богородицы.

Вчера, 19 января, кортеж с погибшим, который прибыл с Борисполя, встречали живым коридором, передает suspilne.media.

Люди начали собираться возле дома, где живут родители Игоря Матькова, около 20.00. Прибытия кортежа ждали три часа. В 23.00 тело погибшего привезли, люди встретили кортеж со свечами и лампадками в руках.

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Напомним, бывший классный руководитель погибшего в Тегеране бортпроводника МАУ Игоря Матькова рассказала новостям "Сегодня" подробности из его жизни.

Родители очень тяжело переносят смерть сына. Игорю было всего 34 года.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе в Тегеране погибли 176 человек. На борту лайнера был украинский экипаж из 9 человек, все они также погибли. Большинство из них были опытными авиаторами, пилоты имели по 11-12 тыс. часов налета.

19 января в аэропорту "Борисполь" встретили борт с погибшими в крушении самолета "МАУ" в Иране. На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Под траурную музыку гробы с погибшими вынесли из самолета и поместили в катафалки, на которых их доставили в Терминал "В" аэропорта.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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