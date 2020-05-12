В Кременчуге COVID-19 заболел заместитель мэра: что известно

В Кременчуге Полтавской области коронавирусом, который бушует по всей стране, заразился заместитель мэра города Дмитрий Кравченко. Об этом рассказал сам чиновник на своей странице в Facebook, сообщает "Кременчугская газета".

"Вирус действительно коварный. Сегодня получил положительный ПЦР-тест на коронавирус. Чувствую себя относительно хорошо. С первых дней нахожусь на самоизоляции. Продолжу ее до момента выздоровления", – написал он.

Как рассказала вице-мэр Ольга Усанова, Кравченко заболел 9 мая. Тогда он сдал тест, и с тех пор находился дома.

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"Он действительно заболел. Мы выясняем с кем контактировал. Эти люди пойдут на самоизоляцию. Мы (мэр и вице-мэры) с ним в последние дни не контактировали, поэтому мы не идем на изоляцию", – сообщила чиновник.

По данным издания, сейчас в мэрии Кременчуга – паника. Люди уверяют, что контактировали с Кравченко. Всех "контактных" проверят на коронавирус и отправят на самоизоляцию. В частности, ПЦР-тестирование пройдут все чиновники, которые работали с вице-мэром на третьем этаже здания мэрии.

На данный момент на самоизоляцию отправили начальника управления земельных ресурсов, руководителя инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля, водителя, секретаря и инспектора инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля.

Отметим, что Полтавская область – единственный регион Украины, в котором надбавки к зарплате в размере 300% работающим с больными COVID-19 медикам выплатили полностью.

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Больше по этой теме читайте в статье "Врачам обещают 300% к зарплате: кто получит доплату".

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