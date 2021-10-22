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В Кременчуге дерево рухнуло на малышей в детсаду: четырехлетняя девочка скончалась

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
22 октября, 09:45
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После падения дерева девочку госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии, но спасти не смогли
В Кременчуге дерево упало на детей
В Кременчуге дерево упало на детей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Полтавской области на территории детского сада в Кременчуге на двух детей упало дерево. Их отвезли в больницу, однако четырехлетняя девочка скончалась.

Об этом сообщила пресс-секретарь кременчугской полиции Анна Васенко, пишет "Суспильне".

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Происшествие случилось 21 октября около 12:00 в одном из детсадов на улице Софиевская. Из-за падения дерева пострадали пятилетний мальчик и четырехлетняя девочка. В больницу также обратилась воспитательница детсада.

Дерево убило девочку. Фото Нацполиции

Всего во дворе тогда были 18 детей и воспитатели. Мальчика и девочку доставили в Кременчугской детской больницы. Девочку сразу увезли в реанимацию в тяжелом состоянии, вскоре она умерла. Мальчика после обследования перевели в травматологическое отделение.

Воспитательнице детсада оказали помощь в травматологическом пункте, женщина лечится амбулаторно.

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В полиции начали уголовное производство по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей". За такое нарушение грозит три года ограничения или лишения свободы.

Подобные случаи

Ранее в Одессе дерево упало на тротуар и придавило женщину. От полученных травм пострадавшая погибла мгновенно.

Также в Полтаве на летнее кафе упало дерево. За несколько секунд до падения посетители кафе перешли с летней площадки в помещение.

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Кроме того, на территории базы отдыха в Старом Салтове, что в Харьковской области, в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево.

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