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В Кременчуге до смерти забили пенсионера: копы подозревают сына

Сегодня, 11:49

60-летний мужчина умер в больнице

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Полтавской области полиция задержала 42-летнего жителя Кременчуга, подозреваемого в том, что он жестоко избил собственного отца, который умер от полученных травм.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 60-летний пенсионер был госпитализирован "с телесными повреждениями, характерными для избиения, от которых он умер в больнице".

"В ходе проведения первоочередных оперативно-следственных действий полицейские установили вероятную причастность к нанесению тяжких телесных повреждений его 42-летнего сына. Ему уже объявили о подозрении, решается вопрос избрания меры пресечения", – отметили копы.

В настоящее время идет досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, не так давно под Киевом поймали банду, члены которой в форме сотрудников СБУ нападали на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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Источник: Сегодня

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