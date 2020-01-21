Скандал в Кременчуге: доктор показывал детям свои половые органы

Мужчине теперь грозит до восьми лет тюрьмы

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В Кременчуге Полтавской области судят врача, который показывал свои половые органы детям. Мужчине теперь грозит немалый тюремный срок.

В пресс-службе местной прокуратуры рассказали, что на развращении детей мужчина попался в августе 2019 года. Тогда, возле одного из домов в Кременчуге врач заметил двоих детей. Он сел на скамейку у подъезда, приспустил шорты и начал показывать малолетним свои "достоинства".

Эксгибиционисту помешали – одного из детей позвала мать, и мужчина сбежал. Через несколько дней врача нашли.

"Кременчугская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт по врача местной больницы по ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетних лиц)", – рассказали в прокуратуре.

Отметим, что теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 16 января в Украине вступил в силу закон о введении реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Документ, который был принят Верховной Радой 19 декабря 2019 года, внедряет единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних, и усиление ответственности за преступления.

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