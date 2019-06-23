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В Кременчуге двое подвыпивших полицейских в магазине избили местного жителя

23 июня, 14:35

Нападение копов произошло после замечаний мужчины о недопустимости нецензурной брани при детях

Фото: sled.net.ua
Фото: sled.net.ua.

В Полтавской области двое участковых полицейских, которые находились вне службы, в состоянии алкогольного опьянения избили посетителя магазина за то, что тот сделал им замечание о недопустимости нецензурной брани в присутствии детей.

Как сообщил начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин на своей странице в Facebook, после инцидента было открыто служебное расследование, а участковых отстранили от исполнения обязанностей. Сейчас решается вопрос о целесообразности их пребывания в органах МВД.

По его словам, информацию о драке в магазине копам передали местные жители. На место происшествия прибыли патрульные, которые остановили избиение.

"Выяснилось, что в магазине возник спор, который перерос в драку между двумя молодыми участковыми полицейскими, находившимися вне службы, и местным посетителем магазина. По предварительной информации, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки все получили легкие телесные повреждения", – написал он.

По словам Замахина, выводы служебного расследования будут направлены в Государственное бюро расследования для правовой оценки действий фигурантов.

"Вместе мы сможем очистить ведомство от случайных людей и создать надлежащие условия для тех, кто действительно пришел в ряды полиции честно и преданно служить и защищать. Поэтому информируйте. Мы всегда открыты к диалогу и заинтересованы, чтобы в полиции работали достойные люди", – заверил он.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о пятерых подозреваемых в деле об убийстве ребенка под Киевом. По его словам, группа из четырех человек (двух полицейских и двух гражданских) пьяными пристреливали ружье во дворе, и один из них случайно смертельно ранил мальчика.

"По моему мнению, там пять подозреваемых в этом убийстве. Четверо мужчин, которые стреляли. Кто из них стрелял, выяснит следствие. Может, все может, один, чья пуля. А также, я думаю, что женщина, которая спрятала то ружье и таким образом способствовала сокрытию преступления. Это тоже надо квалифицировать, но это дело в настоящее время Государственного бюро расследований", – сообщил Аваков.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


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Тег избиение, Кременчуг, избили, Полтавская область, полицейские

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