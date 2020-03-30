В Кременчуге из-за случаев COVID-19 оцепили несколько улиц (карта)

В этом районе проживают люди, у которых подозревают коронавирус

В Кременчуге Полтавской области из-за распространения нового коронавируса создали специальную зону с ограничениями. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Виталий Малецкий.

Санитарной зоной в городе определили район остановки "Улица Героев Украины".

"Там проживают несколько человек, которые подозревают в коронавирус. В этом районе проводятся дезинфекционные мероприятия в подъездах жилых домов, на прилегающей территории, тротуарах и проезжих частях дорог. Прошу жителей микрорайона с пониманием отнестись к этим мерам, не выходить из дома без средств индивидуальной защиты и без необходимости не пользоваться детскими и спортивными площадками. Все эти меры направлены на сохранение вашего здоровья", – рассказал Малецкий.

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Мэр отметил, что сейчас в городе есть одна пациентка с лабораторно подтвержденным COVID-19. Она находится в инфекционном отделении больницы. Также вскоре станут известны результаты ПЦР-тестов еще трех пациентов, у которых подозревают коронавирус.

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"В отношении заболевания ОРВИ сегодня обратилось к врачам 11 взрослых и 13 детей. На стационарном лечении с пневмонией находятся 63 пациента, у 2 из них тяжелое течение болезни", – добавил Малецкий.

Ранее мы писали, что в Кропивницком временно прекратили работу четыре маршруты общественного транспорта – у одного из водителей маршрутки подтвердили коронавирус.

Отметим, что сейчас в Украине зафиксировано 475 лабораторно подтвержденных случаевCOVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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