В Кременчуге медсестра покончила с собой из-за коллекторов

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В Полтавской области медсестра из Кременчуга покончила с собой из-за проблем с выплатой долга. Ее тело нашли в квартире одной из многоэтажек города, а рядом обнаружили предсмертную записку.

Как сообщила спикер Кременчугского городского отдела полиции Анна Васенко, женщина ввела себе в вену смертельную дозу медицинского препарата, сообщают "Факты".

Официально о содержании предсмертной записки не сообщается, но коллеги женщины рассказали, что медсестра не смогла вовремя выплатить взятый кредит, а коллекторы превратили ее жизнь в ад и она винила их в своей смерти.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" (№ 2133). Подробнее об инициативе читайте на сайте "Сегодня"-Грязные методы под запретом: защитит ли от коллекторов новый закон.

Стоит добавить, что, пока власти разрабатывают законодательство, которое защитит украинцев от произвола коллекторов, жительницу Киева терроризируют звонками. Анастасия обратилась к команде "Сегодня" за помощью. Ей уже неделю "обрывают" телефон. При этом киевлянка уверяет: никакого кредита не брала, поэтому и отдавать не будет.

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