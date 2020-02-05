Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,46

В Кременчуге медсестра покончила с собой из-за коллекторов

5 февраля, 14:24

Молодая женщина ввела себе смертельную инъекцию

/ Фото: Pixabay

В Полтавской области медсестра из Кременчуга покончила с собой из-за проблем с выплатой долга. Ее тело нашли в квартире одной из многоэтажек города, а рядом обнаружили предсмертную записку.

Как сообщила спикер Кременчугского городского отдела полиции Анна Васенко, женщина ввела себе в вену смертельную дозу медицинского препарата, сообщают "Факты".

Официально о содержании предсмертной записки не сообщается, но коллеги женщины рассказали, что медсестра не смогла вовремя выплатить взятый кредит, а коллекторы превратили ее жизнь в ад и она винила их в своей смерти.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" (№ 2133). Подробнее об инициативе читайте на сайте "Сегодня"-Грязные методы под запретом: защитит ли от коллекторов новый закон.

Стоит добавить, что, пока власти разрабатывают законодательство, которое защитит украинцев от произвола коллекторов, жительницу Киева терроризируют звонками. Анастасия обратилась к команде "Сегодня" за помощью. Ей уже неделю "обрывают" телефон. При этом киевлянка уверяет: никакого кредита не брала, поэтому и отдавать не будет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

долги коллекторы самоубийство Кременчуг коллектор Полтавская область

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дня
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дняЭкономика
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
Умерла девочка, которую родила и спрятала в шкаф 17-летняя студентка под Херсоном
Умерла девочка, которую родила и спрятала в шкаф 17-летняя студентка под ХерсономДругие регионы
Под Херсоном чудом спасли младенца: 17-летняя студентка родила и спрятала в шкаф
Под Херсоном чудом спасли младенца: 17-летняя студентка родила и спрятала в шкафДругие регионы
В Херсоне госпитализировали прибывшего из Китая больного: что с ним
В Херсоне госпитализировали прибывшего из Китая больного: что с нимДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...