В Кременчуге началась строительство нового моста через Днепр (фото)

Новый мост будет иметь общенациональное значение, ведь в радиусе 500 км нет другой переправы в хорошем состоянии

Строительство нового моста в Кременчуге

На левом берегу Днепра в Кременчуге стартовали испытания свай будущего моста. Это один из мегапроектов программы Владимира Зеленского "Большая стройка",

Реклама

Об этом сообщают в "Укравтодоре".

Новый мост построят за три года, чтобы решить транспортные проблемы крупнейшего промышленного узла Полтавщины. Сейчас реку можна пересечь только через Крюковский мост. Он построен почти 150 лет назад – и сейчас он уже в предаварийном состоянии.

Строительство нового моста в Кременчуге

Реклама

"Мост обеспечивает сообщение как автомобильного, так и железнодорожного транспорта: по Крюковскому мосту проходят дороги государственного значения М-22 Полтава – Александрия, Н-08 Борисполь – Мариуполь и железнодорожная ветка", - рассказывает глава агентства Александр Кубраков.

Ближайшие к Кременчугу автомобильные мосты, соответствующие условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км.

"Именно поэтому, как и Запорожские мосты, мост в Кременчуге имеет не только региональное, но и общенациональное значение. Наша задача – завершить проект за три года", – отметил Кубраков.

Строительство нового моста в Кременчуге

Реклама

Возводить новый мост будет турецкая компания DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş, выигравшая тендер на условиях design&build. Компания будет разрабатывать проект и заниматься строительством. Мост будет иметь четыре полосы движения и протяженность более 3 км. Старый Крюковский мост в перспективе планируют сделать полностью железнодорожным.

Сейчас строители проводят испытания несущих свай. Их загоняют на глубину 30 метров, чтобы проверить способность выдерживать проектные нагрузки. Вскоре такие испытания проведут на правом берегу Днепра.

Напомним, "Большая стройка" соединит Украину с Молдовой, на Днестре появится новый мост.

Кроме того, в Украине открыли мост, который не ремонтировался 60 лет.