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В Кременчуге пара занялась сексом в авто на глазах у полиции (видео)

30 июля, 03:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пьяный водитель хотел избежать ответственности

В Кременчуге Полтавской области полицейские остановили водителя в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина закрылся в авто и начал половой акт с пассажиркой.

Очевидцы опубликовали видео происшествия в соцсетях. На кадрах ролика видно, что водитель не реагировал на присутствие полиции.

Видео: Instagram/Х Кременчуг

Как сообщается в местном Telegram-канале "Х Кременчуг", местная жительница сообщила в полицию о том, что на улице Манагарова к ней цеплялся нетрезвый мужчина. Когда приехала полиция, он уже уехал на автомобиле Daewoo. Вскоре правоохранители догнали автомобиль на улице Александра Билаша и остановили.

Водитель не вышел из авто, закрылся и, чтобы избежать ответственности, начал заниматься любовью с женщиной, которая сидела рядом. В итоге он отказался проходить освидетельствование на алкоголь и не предъявил водительское удостоверение.

Мужчине выписали два протокола за "нетрезвое вождение" и "управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами".

Ранее мы сообщали, чтоочевидец снял на видео секс в автомобиле ООН. В Организации Объединенных Наций начали расследование инцидента.

Также напомним, на борту самолета авиакомпании Etihad выпившая 20-летняя пассажирка по имени Деми Бертон склоняла мужчин к сексу и попала за это в тюрьму.

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курьез полиция Кременчуг Полтавская область пьяный водитель

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