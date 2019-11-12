В Кременчуге по улицам гуляла свинья

В Полтавской области по улице Кременчуга посреди белого дня гуляли свиньи. В поисках пищи они рыли землю под деревьями на тротуарах. Кому принадлежат животные и почему они ходили без присмотра, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что полиция американского города Сан-Бернардино, штат Калифорния, получила сообщение о разгуливавшей по улицам свинье "размером с мини-лошадь". Животное легко удалось заманить домой. Свинье просто давали чипсы. Эта ситуация была записана на видео и не осталась без внимания пользователей сети.

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Кроме того, в столице Страны восходящего солнца городе Токио открылось необычное кафе, посетителям которого составят компанию несколько поросят. Их возраст – до двух месяцев, а вес – немногим менее пяти килограммов.

Также мы сообщали, что поголовье свиней в Украине перестало уменьшаться, но в домашних хозяйствах к 2025 году может сократиться на 35%, до 1,7 млн голов. Поголовью вредят вспышки африканской чумы свиней, которые усугубляются отсутствием идентификации животных в хозяйствах населения и низкий уровень биобезопасности.

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