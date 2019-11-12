Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,51
27,06

В Кременчуге по улицам гуляла свинья

12 ноября, 19:20

Животное подкапывало деревья в поисках пищи

В Полтавской области по улице Кременчуга посреди белого дня гуляли свиньи. В поисках пищи они рыли землю под деревьями на тротуарах. Кому принадлежат животные и почему они ходили без присмотра, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что полиция американского города Сан-Бернардино, штат Калифорния, получила сообщение о разгуливавшей по улицам свинье "размером с мини-лошадь". Животное легко удалось заманить домой. Свинье просто давали чипсы. Эта ситуация была записана на видео и не осталась без внимания пользователей сети.

Реклама

Кроме того, в столице Страны восходящего солнца городе Токио открылось необычное кафе, посетителям которого составят компанию несколько поросят. Их возраст – до двух месяцев, а вес – немногим менее пяти килограммов.

Также мы сообщали, что поголовье свиней в Украине перестало уменьшаться, но в домашних хозяйствах к 2025 году может сократиться на 35%, до 1,7 млн голов. Поголовью вредят вспышки африканской чумы свиней, которые усугубляются отсутствием идентификации животных в хозяйствах населения и низкий уровень биобезопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

свиньи Кременчуг Полтавская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство женщины у автовокзала в Херсоне – шокирующие подробности трагедии
Убийство женщины у автовокзала в Херсоне – шокирующие подробности трагедииДругие регионы
В Полтаве женщина бутылками утеплила дом и построила забор: видео
В Полтаве женщина бутылками утеплила дом и построила забор: видеоДругие регионы
Загадочная смерть подростка в Прилуках: в Киеве проводят повторную экспертизу
Загадочная смерть подростка в Прилуках: в Киеве проводят повторную экспертизуДругие регионы
Мальчик из Кропивницкого собрал миллион лайков ради щенка: видео
Мальчик из Кропивницкого собрал миллион лайков ради щенка: видеоДругие регионы
Гибель подростка в Прилуках: в полиции рассказали о ходе расследования
Гибель подростка в Прилуках: в полиции рассказали о ходе расследованияДругие регионы
В Полтаве трое парней устроили
В Полтаве трое парней устроили "дикие танцы" на крыше микроавтобусаДругие регионы

Новости партнеров

Loading...
загрузка...