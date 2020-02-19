В Кременчуге посреди улицы застрелили мужчину

/ Фото: Нацполиция

18 февраля около 15 часов в полицию Кременчуга (Полтавская обл.), где ранее медсестра покончила с собой из-за коллекторов, поступило сообщение от прохожих о том, что неизвестный мужчина совершил выстрел в другого гражданина.

Об этом сообщил начальник полиции Полтавщины Иван Выговский.

По его словам, прибыв на место происшествия полиция установила, что неизвестный выстрелил в сторону другого мужчины возле остановки общественного транспорта "Водоканал". Раненого каретой экстренной медицины доставили в местную больницу, где он сразу умер.

Впоследствии было установлено, что умерший был 1986 года рождения.

Фото: Нацполиция

Сразу после стрельбы правоохранители выставили блокпосты и работали по ориентировке. Установить предварительно обстоятельства помогли и камеры видеонаблюдения. Сразу задержали двух подозреваемых, а впоследствии и непосредственно "стрелка".

"К оперативно-розыскной работе привлекли весь личный состав полиции города Кременчуг и ориентировали все наряды полиции области. Предполагаемого подозреваемого, 1988 года рождения, и других лиц, которые могут быть причастны к умышленному убийству, задержали", – отметил начальник полиции Полтавщины Иван Выговский. В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Ранее на Голосеевском проспекте в Киеве мужчина устроил стрельбу из пневматического оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, на столичных Позняках 23 января водитель автомобиля с иностранной регистрацией открыл стрельбу после того, как его остановили за нарушение ПДД.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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