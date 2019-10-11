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В Кременчуге шестилетний мальчик едва не выпал из окна многоэтажки: видео

11 октября, 14:58

Ребенка спасатели сняли из открытого окна

В Кременчуге в шаге от трагедии оказался маленький мальчик. Шестилетнего ребенка сняли с подоконника открытого окна на пятом этаже.

Мальчика в окне увидели прохожие, которые сразу вызвали спасателей и полицию. Снимали малого дебошира с помощью автолестницы. Взрослых на тот момент в квартире не было. Позже разыскали мать мальчика, она рассказала, что была на работе.

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Ранее сообщалось, что недавно в Киевской области за сутки из окон выпали двое детей. В частности, в городе Вишневом инцидент произошел из-за неосторожности матери, которая вышла на лестничную площадку, оставив ребенка одного в квартире.

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Кроме того, ранее во Львове в одну из больниц с диагнозом "сотрясение головного мозга, перелом челюсти и гемосинус" госпитализировали четырехлетнего мальчика. Ребенок травмировался в результате падения из окна офисного помещения на втором этажездания.

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