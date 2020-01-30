В Кременчуге соседи устроили кровавое побоище из-за кота

После нападения собаки на кота подрались и люди

Кот попал в одиночную камеру за освобождение сородичей / Фото: Pixabay

В Полтавской области в Кременчуге нападение собаки на бездомного кота стало причиной кровавой драки между людьми.

Как сообщили очевидцы в Telegram-канале "Х_Кременчук", инцидент произошел во дворе дома по улице Республиканской.

Свидетели происшествия рассказали, что пес бросился на кота, и один из жильцов дома решил "проучить" хозяина собаки и начал наносить ему удары металлической трубой по голове.

Очевидцы происшествия разняли дерущихся, а потом вызвали скорую помощь и полицейских.



Как оказалось, мать нападавшего подкармливает котов во дворе, а потому, вероятно, стычка произошла из-за животных.

На место происшествия прибыли следователи и экипаж патрульной полиции. Потерпевшего увезли в больницу, а стражи порядка занимаются правовой оценкой действий нападавшего.

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Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. Добычей злоумышленников стали 200 долларов и пять тысяч гривен.





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