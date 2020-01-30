Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,33

В Кременчуге соседи устроили кровавое побоище из-за кота

30 января, 05:23

После нападения собаки на кота подрались и люди

Кот попал в одиночную камеру за освобождение сородичей

Кот попал в одиночную камеру за освобождение сородичей / Фото: Pixabay

В Полтавской области в Кременчуге нападение собаки на бездомного кота стало причиной кровавой драки между людьми.

Как сообщили очевидцы в Telegram-канале "Х_Кременчук", инцидент произошел во дворе дома по улице Республиканской.

Свидетели происшествия рассказали, что пес бросился на кота, и один из жильцов дома решил "проучить" хозяина собаки и начал наносить ему удары металлической трубой по голове.

Очевидцы происшествия разняли дерущихся, а потом вызвали скорую помощь и полицейских.

Как оказалось, мать нападавшего подкармливает котов во дворе, а потому, вероятно, стычка произошла из-за животных.

На место происшествия прибыли следователи и экипаж патрульной полиции. Потерпевшего увезли в больницу, а стражи порядка занимаются правовой оценкой действий нападавшего.

Напомним, ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров . Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. Добычей злоумышленников стали 200 долларов и пять тысяч гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

собака драка Кременчуг кот Полтавская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)Украина
В Козельце прощаются с погибшим в катастрофе МАУ Игорем Матьковым: его встречали живым коридором
В Козельце прощаются с погибшим в катастрофе МАУ Игорем Матьковым: его встречали живым коридоромДругие регионы
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)Украина
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать ветер
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать ветерУкраина
Зима удивляет: в заповеднике Аскания-Нова – неожиданное пополнение
Зима удивляет: в заповеднике Аскания-Нова – неожиданное пополнениеДругие регионы
В Виннице изверг изнасиловал шестилетнюю девочку: малышка в больнице
В Виннице изверг изнасиловал шестилетнюю девочку: малышка в больницеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...