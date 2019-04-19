В Кременчуге суд обязал выплатить миллион гривен из-за травмы ребенка

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Болт, торчащий из стула на площадке для игр, проломил череп маленькой девочке. Фото: Полтавщина

В Полтавской области Автозаводской районный суд Кременчуга вынес решение по делу о получении ребенком тяжелой травмы в детском саду – девочка проломила череп, наткнувшись на болт.

Инцидент произошел в июле 2015 года на территории детсада №1, когда пятилетняя девочка на площадке ударилась головой об металлический болт. Врачи диагностировали у нее перелом лобной кости, открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Полиция открыла уголовное производство по статье "ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей". Расследование продолжалось два с половиной года и дело передали в суд в конце 2017 года.

Как сообщается в Едином реестре судебных решений, обвинения были выдвинуты заведующей детсада и воспитательнице, которая в тот день была с детьми и уволилась сразу же после происшествия.

В ходе следствия выяснилось, что болт, об который ударилась девочка, торчал из спинки стульчика на площадке, выступая на 2,3 см и крепил спинку стула к металлической дуге. Работники детсада сообщили, что конструкция была установлена более 20 лет назад и за все это время ни одного подобного случая не произошло.

Одним из свидетелей на суде был слесарь, который заявил, что болт выступал на полсантиметра и к нему "рукой сложно дотянуться".

Заслушав показания сторон, судья избрала для воспитательницы детского сада наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с испытательным сроком в один год.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск родителей девочки и постановил взыскать с Департамента образования Кременчуга 57,2 тысячи гривен, потраченных на лечение ребенка, а также один миллион гривен моральной компенсации.

Стоит напомнить о том, что ранее в Днепре приостановили обучение в школе, где одновременно заболели несколько десятков детей. Причины массового заболевания определяет специальная комиссия.

Учебное заведение, где произошел инцидент – средняя школа №112, расположена в спальном районе города. Здесь учатся около тысячи детей. И на протяжении суток в больницы попали 14 учеников из разных классов этой школы. Больше всего – младшеклассников. Еще около полусотни школьников лечатся дома. Симптомы – температура, головная боль, тошнота.

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