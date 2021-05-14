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В Кременчуге ученик решил "покончить с собой" из-за отобранных на уроке чипсов

14 мая, 13:28

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Ученик шестого класса обиделся на то, что еду забрали на уроке, и заявил, что вылез на крышу и хочет прыгнуть

Школьнику не разрешили есть чипсы на уроке

Школьнику не разрешили есть чипсы на уроке

В Полтавской области произошел конфликт между учителем и учеником, после которого мальчик захотел покончить с собой. 6-классник хотел есть чипсы во время урока, но учительница отобрала их. Однако штраф за поведение ребенка получила его мать.

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Об этом говорится в решении суда.

В Кременчугской гимназии №16 мальчик сбежал из школы, позвонил матери и сообщил о намерении совершить самоубийство. Он объяснил, что учительница забрала чипсы и сказала, что отдаст после уроков. Женщина позвонила матери мальчика и хотела отвести его к директору, но ученик ответил, что пойдет домой.

На улице он позвонил маме и заявил, что стоит на крыше и хочет прыгнуть, попрощался и выключил телефон, а сам в это время пошел к озеру и сидел там пока его не нашли копы. Полицейские считают, что покончить с собой ребенок на самом деле не хотел. Однако сам мальчик не смог объяснить, зачем так поступил.

Суд признал виновной мать мальчика, она должна заплатить штраф 850 грн и 454 грн судебного сбора в доход государства.

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Почему обвинили именно мать?

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По данным гимназии, мальчик неоднократно нарушал дисциплину. Ребенок самовольно ушел из школы, поэтому протокол был составлен на одного из родителей.

"Ребенок должен получить разрешение уйти из школы, а не ставить педагогов перед фактом. Советуем родителям провести беседы с детьми и объяснить, что за самовольный пропуск занятий нести ответственность будут родители", — объяснила правоохранитель Анна Волювач.

Напомним, в Херсонской области юношу вытащили из петли на детской площадке.

Кроме того, в Харьковской области в Мерефянском медицинском лицее повесился 44-летний учитель.

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