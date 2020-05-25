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В Кременчуге умерла медик с коронавирусом: что известно о женщине

25 мая, 11:39

Руслан Ровик

За жизнь 54-летней женщины врачи боролись больше недели

В больнице Кременчуга в Полтавской области умерла 53-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом, которая работала лаборантом в одном из медицинских учреждений.

Как сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий, пациентка скончалась 24 мая.

В свою очередь, начальник отдела медицины катастроф Департамента здравоохранения Полтавской областной государственной администрации Владимир Мохначов признал, что с самого начала надежд на выздоровление женщины у врачей было немного, сообщает местное издание Kolo news.

"Больше недели пациентка провела в больнице, она была на искусственной вентиляции легких, под апппаратом ИВЛ, но спасти не удалось", – рассказал он.

Также Мохначов добавил, что у женщины диагностировали также двустороннее воспаление легких, а также тяжелые сопутствующие заболевания, в частности, диабет, который усложняет течение COVID-19.

"Работала женщина лаборантом в медучреждении Глобинского района. Сейчас эпидемиологи изучают вопрос, где она могла заразиться", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одессе умер 47-летний врач Максим Белинов. Он работал реаниматологом в городской больнице и был одним из "контактных" медиков, которые лечат больных COVID-19. Спасти врача пытались неделю.

Тем временем в Тернопольской области разгорелся скандал из-за того, что там не хотят тестировать медиков. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Кременчуг умерла Полтавская область коронавирус медик

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