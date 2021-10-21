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В Кременчуге упало дерево на двух малышей и воспитательницу

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
21 октября, 14:50
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Детей госпитализировали в больницу. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства ЧП
В Полтавской области дерево упало на двух детей и воспитательницу. Фото: коллаж "Сегодня"
В Полтавской области дерево упало на двух детей и воспитательницу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кременчуге Полтавской области в детском саду на двух маленьких детей упало дерево. Также пострадала воспитательница.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины Полтавской области.

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Детали ЧП

Около 12 часов дня в полицию поступила информация от медиков, что на территории детского сада, расположенного по ул. Софиевской, упало дерево, которое травмировало двух малолетних детей.

Оба травмированных госпитализированы в больницу.

Также установлено, что в результате падения дерева пострадала воспитательница.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. На данный момент обстоятельства выясняются.

Подобные случаи

Ранее в Одессе дерево упало на тротуар и придавило женщину. От полученных травм пострадавшая погибла мгновенно.

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Также в Полтаве на летнее кафе упало дерево. За несколько секунд до падения посетители кафе перешли с летней площадки в помещение.

Кроме того, на территории базы отдыха в Старом Салтове, что в Харьковской области, в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево.

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