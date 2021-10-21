В Кременчуге упало дерево на двух малышей и воспитательницу

Детей госпитализировали в больницу. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства ЧП

В Полтавской области дерево упало на двух детей и воспитательницу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кременчуге Полтавской области в детском саду на двух маленьких детей упало дерево. Также пострадала воспитательница.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины Полтавской области.

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Детали ЧП

Около 12 часов дня в полицию поступила информация от медиков, что на территории детского сада, расположенного по ул. Софиевской, упало дерево, которое травмировало двух малолетних детей.

Оба травмированных госпитализированы в больницу.

Также установлено, что в результате падения дерева пострадала воспитательница.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. На данный момент обстоятельства выясняются.

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