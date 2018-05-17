В Кременчуге упавшая стена привалила подростка

В городе Кременчуг Полтавской области произошел обвал кирпичной стены ограждения рынка, в результате которого был травмирован подросток. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты населения Полтавской областной государственной администрации.

"16 мая в Автозаводском районе города Кременчуг, на "Троицком рынке", произошел несчастный случай. Вследствие частичного обрушения кирпичной стены ограждения рынка ее обломками был травмирован несовершеннолетний Ш. 2004 года рождения – местный житель", – отметили в ОГА.

Мальчика с переломом костей левой голени доставили в Кременчугскую детскую городскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Отметим, что накануне мы писали о другом несчастном случае с ребенком в Кременчуге – мальчик пытался на ходу запрыгнуть на товарный поезд и лишился ступни. 11-летнего подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее под Харьковом 10-летняя девочка попала под дрезину – от удара ребенка отбросило в сторону. А в Луцке поезд сообщением Москва – Ковель наехал на 18-летнего жителя поселка Шацк. В результате полученных травм парень погиб на месте происшествия.