В Кременчуге ведут богослужения онлайн и делают доставку освященной вербы

В Полтавской области священники Православной церкви Украины на время карантина, объявленного из-за коронавируса, перешли на онлайн-трансляции богослужений и призвали верующих соблюдать правила самоизоляции и молиться дома.

Кроме того, для безопасности прихожан им предлагают заказать уже освященную вербу с доставкой на дом, рассказал в Facebook священник Свято-Николаевского собора в Кременчуге Михаил Гориславец.

При этом он подчеркнул, что в случае, если горожане все же захотят прийти в храм, заходить в помещение им будет разрешено только в масках.

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Он добавил, что заказать молебны за здравие и за упокой люди могут через интернет – для этого во время трансляции им нужно написать в комментариях имена тех, за которых священники будут молиться.

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Более того, он рассказал, что пожертвования на нужды собора также будут приниматься через сеть – средства можно будет перечислять на банковскую карту.

Стоит отметить, что ранее мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из Миргорода в Полтавскойо бласти, проигнорировав ПЦР-тестирование.

Напомним, ранее премьер-министр Украины заявил об ужесточении карантина. Подробнее смотрите в сюжете:

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