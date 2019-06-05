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В Кременчуге "воскресла" старушка

5 июня, 17:00

Врачи ошибочно констатировали смерть женщины

Фото: Pixabay

В Кременчуге Полтавской области жители многоэтажки стали свидетелями неординарного случая с "воскрешением".

Об этом в Facebook cообщила Света Карась

По ее словам, позавчера у соседнего подъезда многоэтажки остановилась машина ритуальных услуг. Дворовую детвору взрослые отправили играть на соседнюю площадку. Машина стояла долго, потом подъехала скорая. Как выяснилось, женщина забрала к себе из села маму 83-х лет. Старушка почувствовала себя плохо. Вызвали "скорую". Бабушка затихла и врачи "скорой" констатировали смерть. Затем приехала полиция, оформили бумаги. И, наконец, вызвали машину ритуальных услуг.

На этом процедуры не закончились. Потребовалась справка из поликлиники.

"Сбегали, принесли, – написала Света. – Начали обзванивать родственников, пока дооформляли документы. И ТУТ БАБУШКА ЧИХНУЛА. Не знаю, как себя вели полиция и "скорая", но посмотреть на их лица хотел бы весь дом".

Все свидетели события пожелали бабушке здоровья и долгих лет жизни.

Как уточняет Кременчуцька газета, после этого пожилую женщину увезли в больницу. Ее состояние, увы, остается тяжелым.

Как сообщалось, на Закарпатье посадили врача, допустившего смерть роженицы.

Также мы сообщали, что в Одессе судят нейрохирурга за смерть пациентки.

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Тег смерть, Кременчуг, старушка, воскрешение

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