В Кривом Роге собака откопала тело ребенка

Сегодня, 15:44

Труп находился практически на поверхности


Фото: "Первый городской"

Фото: "Первый городской"

Фото: "Первый городской"

Фото: "Первый городской"

Фото: "Первый городской"

Фото: "Первый городской"

В Кривом Роге Днепропетровской области, в котором муж жестоко убил свою жену, в посадке между микрорайонами Солнечный и Горняцкий собака откопала из земли тело ребенка. Об этом сообщает "Первый городской".

Как сообщает издание, женщина выгуливала собаку на пустыре: внезапно животное стало рыть землю и откопало голову ребенка. Тело же находилось практически на поверхности – его немного присыпали землей и листьями.

После увиденного хозяйка собаки вызвала полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа местного отделения, медики и патрульные.

Напомним, в Днепропетровской области в пункте приема металла разыгралась кровавая драма. 28-летняя женщина кухонным ножом убила старушку. 

Ранее мы писали о том, что под Киевом на 10 лет осужден рецидивист, гражданин РФ. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры со своей девушкой выстрелил ей в голову, от чего она скончалась.

Также сообщалось, что бразильянка сняла на видео собственное убийство.
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