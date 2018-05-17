ФОТОФАКТ. В Кривом Роге создали гигантскую вышиванку

Сегодня, 18:04

В городе также создали символическое небесное светило


Фото: vesti.dp.ua

Фото: vesti.dp.ua

В Кривом Роге студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели и работники университета 17 мая стали участниками праздничного действа: зажигательных танцев, лирических песен и трогательных стихов, посвященных Всемирному дню вышиванки. Об этом сообщили vesti.dp.ua  в пресс-службе университета.

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В этот день под зажигательную мелодию песни "Моя сорочка-вишиванка" участники флешмоба образовали фигуру вышиванки.

В завершение праздника восемь факультетов университета создали символическое небесное светило – величественное Солнце – один из древнейших народных оберегов и символ единства нашей страны.

Как сообщалось, в Черновцах появился мурал с девушкой в вышиванкеМурал стал подарком ко Дню вышиванки, ведь именно студенты этого города 12 лет был стали основателями этого праздника.

Напомним, ранее руководство киевского метро объявило, что 17 мая любой пассажир в вышиванке сможет проехать в подземке бесплатноАкция действовала с 8 до 11 часов утра на станциях "Майдан Независимости", "Крещатик", "Золотые ворота", "Лыбидская", "Университет" и "Арсенальная".

Также журналисты сайта "Сегодня" узнали как во Всемирный день вышиванки выглядеть наиболее стильно, и сколько за это придется заплатить
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