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В Кривом Роге супружеская пара после 60 лет совместной жизни снова пошла жениться

17 февраля, 20:27

Таким образом супруги отметили бриллиантовую свадьбу

После 60 лет совместной жизни супружеская пара в Кривом Роге снова отправилась в ЗАГС, передает "Ранок з Україною".

Иван Ефимович и Александра Филипповна решили, как и 60 лет назад, снова стали на свадебный рушник. И снова сказали друг другу – "и в радости, и в горе". А счастливая 85-летняя невеста спела любимому песню, и призналась ему в любви.

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Вместо слов благодарности мужчина поцеловал невесту, и они, счастливые, отправились домой.

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Фото: "Сегодня"

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в Черкассах прошла свадьба на воде.

Молодожены решили отпраздновать свадьбу посреди Днепра. В лучах заходящего солнца Андрей и Дарья сели на большие пластиковые доски для гребли и отплыли от берега. Посреди Днепра пару догнали гости – они также балансировали на воде, стоя на досках. После этого необычный свадебный кортеж проплыл по Днепру. После водной прогулки новоиспеченные супруги причалили к берегу. Андрей и Дарья увлекаются плаванием на досках для гребли. Поэтому и жениться решили на воде. При этом молодожены не отказались и от традиционной свадьбы – с белым платьем и застольем в ресторане.

Также мы писали о том, как в Одессе сыграли свадьбу в трамвае.

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свадьба Кривой Рог загс Ранок з Україною

Источник: Сегодня

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