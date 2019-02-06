В Кропивницком 15 пьяных подростков устроили массовую драку

В центре города пьяные парни жестоко избили компанию из четырех человек

В Кропивницком 15 пьяных подростков устроили массовую драку 2019-02-06T19:04:00+02:00 Другие регионы В центре города пьяные парни жестоко избили компанию из четырех человек

В центре Кропивницкого 15 пьяных подростков напали на четверых – били изо всей силы, но никто из прохожих не вызвал полицию. В результате двое пострадавших оказались в больнице.

Драка произошла в зоне отдыха около шести часов вечера, возле заброшенного фонтана, где молодежь "развлекается" выпивкой и довольно часто происходят подобные стычки.

При этом один из пострадавших рассказал, что в день нападения он со своими друзьями решили просто перекусить в этом месте.

"Нарезали бутерброды. К нам подошли двое пьяных, один нам рассказывал, как он там два литра водки выпил. И начали лезть. Когда ми попытались мирно сказать, прогуляйтесь потому что вы пьяные, второй начал звонить другу, и тот друг привел еще человек 13", – объяснил парень по имени Денис.

Незнакомцы сразу же накинулись на четверых жертв, не позволяя им убежать.

"Я получил удар по лицу, упал и сразу прикрыл свое лицо. Сколько меня били, я не помню", – рассказал пострадавший Александр Вакулюк.

В результате двое смогли избежать серьезных травм, поскольку раньше сбежали из-под ударов. А вот у одного из оставшихся сломана рука, у второго – сотрясения мозга.

"Состояние стабильное, расценивается как средней тяжести. До 20 дней, все зависит от того, как он будет выздоравливать, будут ли какие-то еще проявления сотрясения головного мозга, кроме того, что сейчас есть", – отметила Людмила Душкина, заведующая неврологическим отделением Кировоградской детской областной больницы.

Родители пострадавших обратились в полицию. Следователи уже установили личности большинства нападавших – ими оказались ученики разных школ Кропивницкого в возрасте от 15 до 17 лет. Один из них лежит в соседней палате с пострадавшими. Между тем родители пострадавших беспокоятся о том, что нападавшие попытаются избежать наказания.

"После того, как они были у следователя, он внезапно оказался здесь, в больнице. У него нет ни синяков, ни царапин, ничего", – отметила Наталья Бирзул, мать пострадавшего.

В свою очередь, мать госпитализированного утверждает, что ее сын первым не нападал, а защищал от нападения своего товарища.

"Одного из компании моего сына начали бить. И мой сын пошел его защищать. Мой сын не был пьян, мой сын был трезвым", – утверждает София Третяк, мать участника драки.

В свою очередь, заведующая неврологическим отделением Кировоградской детской областной больницы Людмила Душкина заверила, что тот поступил для уточнения диагноза.

"Он поступил на обследование для уточнения диагноза и исключения тоже сотрясения головного мозга", – объяснила она.

Кто был пьян, кто – нет, и кто начал драку – выясняет полиция.

"Нам нужно сейчас определить, кто именно наносил телесные повреждения, какие именно эти телесные повреждения. По результатам мы уже будем видеть картину этого события", – рассказала старший следователь Кропивницкого отдела полиции Алина Чурбанова.

В зависимости от степени вины участникам драки за умышленное нанесение телесных повреждений грозит штраф или исправительные работы.

Напомним, ранее в Киеве на Теремках пьяная ссора переросла в массовое побоище с использованием грубой силы, палок и бутылки шампанского, в результате чего мужчине проломили голову бутылкой. Конфликт начался между двумя компаниями в расположенном неподалеку "Портер пабе". Обе компании вышли из заведения, но через некоторое время конфликт снова набрал обороты. Вблизи автозаправки произошла драка, в ход шли кулаки, палки и даже бутылка шампанского. Всего в конфликте принимали участие шестеро мужчин.

А на Закарпатье ссора подростков закончилась массовой дракой, после чего 16-летний парень попал в больницу. После происшествия в соцсетях распространили информацию о групповом нападении с битами на парня.

Также напомним, в Теплицком районе Винницкой области во время драки погиб мужчина. Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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