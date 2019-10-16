В Кропивницком четверо школьников избили младшеклассника

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В Кропивницкому несколько школьников избили ученика третьего класса. Ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга.

С требованием наказать обидчиков мать парня обратилась в полицию, а журналисты "Сегодня" посетили школу, чтобы разобраться, из-за чего подрались дети, и что грозит виновным.

Третьеклассник Ваня Щербаков признался, что не понимает, почему его избили четверо ребят.

"Они вдвоем на меня напали. Потом позвали своего третьего и четвертого", – вспомнил пострадавший школьник.

Журналистам "Сегодня" Иван рассказал, что избивали двое братьев-первоклассников, а также их товарищи, один из которых – из шестого класса.

"Ударили по голове, толкнули. В ребро ударили, в живот", – добавил он.

О драке Ванина мама узнала, когда приехала в школу за сыном. Женщина возмутилась, что никто из учителей не оказал помощи ее мальчику – Ольга сама вызвала скорую и полицию.

"Дети подошли и сказали, что была драка. При этом подошел завуч, учитель. Мы стали разбираться, на тот момент я уже вызвала полицию и скорую. А ребенка забрали в больницу с диагнозом "сотрясение мозга", – сказала мать пострадавшего школьника.

В школе оправдываются, что схватку школьников заметили не сразу, потому что она вспыхнула на перемене. Когда же классный руководитель прибежала на шум, ребята бросились кто куда. А скорой не вызывали, потому что Ваня якобы чувствовал себя нормально.

"Можно сказать, мальчики разбегались в это время, и своего мальчика я поднимаю с пола, спросила два раза – "нужна ли тебе помощь медицинской сестры?", на что он категорически сказал "не надо", – вспомнила классный руководитель пострадавшего школьника Наталья Бурага.

Конфликт ребят начался в туалете. Первоклассник наступил Ивану Щербакову на ногу, а тот ответил ненормативной лексикой. Из-за чего первоклассник и пришел с братом, чтобы отомстить обидчику.

Шестиклассник Эрик заявил, что только пытался защитить младших, потому и ударил ударил Ваню.

"Я к нему подхожу и говорю – "что ты бьешь слабых?" Он меня послал, и я дал ему вот сюда, ударил, и он упал", – объяснил Эрик.

То, что Ваня уже лежал на полу, братьев-первоклассников не остановило, и они продолжили его избивать.

"Начали его бить по ребрам", – заявил свидетель драки Иван Банк.

Мама братьев-первоклассников просит прощения у Ивана. Мол, с детьми беседу провела. Но в то, что били по голове, не верит.

"У меня дети маленькие, семь лет им. Как они могут бить, чтобы ребенок попал в больницу? Никак. И они не высокие, они маленькие ростом. Младший ударил по ноге, а старший ударил по заднице", – говорит мать первоклассников Гизела Видражко.

Ольге Щербаковой извинений недостаточно. Женщина написала заявление в полицию.

"Если будут усматриваться признаки правонарушения, то будут привлечены к ответственности родители. Там предусмотрен штраф – от трех и выше необлагаемых минимальных доходов", – говорит начальник сектора ювенальной превенции Кропивницкого отдела полиции Сергей Вовкогон.

"Я боюсь вести ребенка в школу. Он боится. Как я должна ему внушить, что все будет хорошо, если я сама в этом не уверена", – призналась журналистам "Сегодня" мама пострадавшего школьника Ольга Щербакова.

В школе же уверяют – все детали стычки выяснили. Участников драки после каникул будет примирять психолог.

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