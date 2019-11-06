Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,46

В Кропивницком четыре микрорайона остались без тепла: подробности

6 ноября, 08:28

Во время работ на одном из городских предприятий повредили газопровод

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Кропивницком жители четырех микрорайонов остались без отопления из-за повреждения газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, 5 ноября около 17:20 во время проведения земляных работ на территории одного из предприятий повредили газопровод диаметром 90 мм.

"От газоснабжения отключена юго-западная котельная КП "Теплоэнергетик" и временно прекращено теплоснабжение 4 микрорайонов", - рассказали в ГСЧС.

Реклама

В результате инцидента никто не пострадал. Сегодня, 6 ноября, с 8:00 планируют провести ремонтно-восстановительные работы.

В тренде
Израильский доброволец "Айдара" объяснил, за что сражается на Донбассе

Напомним, 3 ноября во Львове частично приостановили подачу отопления жителям в связи со значительным потеплением.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Украине стартовал отопительный сезон, и опубликовали карту областей, где есть тепло . Из нее следует, что отопсезон в Днепре и области начался вовремя.

Также мы сообщали, что отопительный сезон в Киеве стартовал 25 октября. По словам мэра столицы Виталия Кличко, для полного запуска системы теплоснабжения по технологии нужно 7-10 дней.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

тепло газопровод прорыв ГСЧС Кропивницкий

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство женщины у автовокзала в Херсоне – шокирующие подробности трагедии
Убийство женщины у автовокзала в Херсоне – шокирующие подробности трагедииДругие регионы
Не дошел до финиша: в Сумской области подросток пропал во время спортивных соревнований
Не дошел до финиша: в Сумской области подросток пропал во время спортивных соревнованийДругие регионы
Скандал в винницком интернате: голых пациентов на ночь сгоняли в
Скандал в винницком интернате: голых пациентов на ночь сгоняли в "туалетную" комнатуДругие регионы
В Винницкой области пациентов психиатрического интерната держали голыми в запертой комнате: видео
В Винницкой области пациентов психиатрического интерната держали голыми в запертой комнате: видеоДругие регионы
В Николаевской области спецназ задержал членов вооруженной группировки: фото и видео
В Николаевской области спецназ задержал членов вооруженной группировки: фото и видеоДругие регионы
В Житомире врач во время массажа сломал пациенту позвоночник
В Житомире врач во время массажа сломал пациенту позвоночникДругие регионы

Новости партнеров

Loading...
загрузка...