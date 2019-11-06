В Кропивницком четыре микрорайона остались без тепла: подробности

Во время работ на одном из городских предприятий повредили газопровод

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Кропивницком жители четырех микрорайонов остались без отопления из-за повреждения газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, 5 ноября около 17:20 во время проведения земляных работ на территории одного из предприятий повредили газопровод диаметром 90 мм.

"От газоснабжения отключена юго-западная котельная КП "Теплоэнергетик" и временно прекращено теплоснабжение 4 микрорайонов", - рассказали в ГСЧС.

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В результате инцидента никто не пострадал. Сегодня, 6 ноября, с 8:00 планируют провести ремонтно-восстановительные работы.

Напомним, 3 ноября во Львове частично приостановили подачу отопления жителям в связи со значительным потеплением.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Украине стартовал отопительный сезон, и опубликовали карту областей, где есть тепло . Из нее следует, что отопсезон в Днепре и области начался вовремя.

Также мы сообщали, что отопительный сезон в Киеве стартовал 25 октября. По словам мэра столицы Виталия Кличко, для полного запуска системы теплоснабжения по технологии нужно 7-10 дней.

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