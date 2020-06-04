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В Кропивницком COVID-19 пробрался в колонию: что известно

4 июня, 15:29

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Сейчас мужчину лечат в инфекционном отделении центральной горбольницы

В Кропивницком, где из-за вспышки COVID-19 закрыли частную клинику, коронавирус подтвердили у мужчины, отбывающего наказание в исправительной колонии №6. Об этом рассказали в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний министерства юстиции.

Первый случай заболевания COVID-19 в колонии обнаружили вчера, 3 июня. Больного еще 1 июня госпитализировали в инфекционное отделение центральной горбольницы. Сейчас устанавливают круг людей, которые с ним контактировали.

Что касается обстановки в самой колонии, то на ее территории уже провели дополнительную дезинфекцию.

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"За лицами, бывшими в контакте, установлено динамическое наблюдение, обеспечен их ежедневный скрининг. Принимаются меры относительно возможности проведения тестирования контактных лиц", – добавили в управлении.

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Ранее мы рассказывали, что в Кропивницком COVID-19 подхватила местная журналистка Валентина Шаповал. По словам Валентины, коронавирусом переболела вся ее семья.

Напомним, по состоянию на 9:00 4 июня в стране зафиксировано 25 411 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 588 случаев инфицирования – это наибольшее количество с начала эпидемии.

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