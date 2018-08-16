В Кропивницком девочка упала в яму на металлический провод

Сегодня, 00:15

Спасатели с помощью диэлектрических ножниц срезали металлическую проволоку и вынесли ребенка из ямы


Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Сегодня в Кропивницком 9-летняя девочка упала в яму и нахромилась ногой на металлический провод. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Кировоградской области.

"15 августа в 13:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Героев Украины в областном центре 9-летняя девочка упала в яму и наштрикнулась ногой на металлический провод. Нужна помощь освобождению ребенка", – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью диэлектрических ножниц срезали металлическую проволоку и вынесли ребенка из ямы. Далее ним занимались работники скорой медицинской помощи.

Напомним, в городе Северск Донецкой области двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Как выяснилось, мать мальчика находилась дома с тремя малолетними детьми. Женщина оставила двухлетнего мальчика одного в комнате, и малыш вылез на балкон, а потом через открытое окно выпал.

Также мы писали, что в Приморском районе Одессы 12-летний ребенок получил ожоги в результате распыления местным жителем неизвестного вещества.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, инцидент произошел 14 августа на Французском бульваре из-за того, что подросток с друзьями сильно шумели под окнами квартиры 50-летнего одессита, расположенной на первом этаже дома.

"Недовольный мужчина распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги", – говорится в сообщении.
спасатели, Яма, девочка, ГСЧС

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