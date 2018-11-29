В Кропивницком для борьбы с вирусами ввели дезинфекцию транспорта

В комммунальном и частном транспорте города ежедневно дезинфицируют все поверхности

В Кропивницком общественный транспорт дезинфицируют, чтобы избежать эпидемии вирусных заболеваний. Вначале к такому методу прибегли коммунальные перевозчики, а вскоре к ним присоединились и частники.

"Мы обеззараживаем воду хлорной таблеткой, и моем этой водой троллейбус", – рассказала Наталья Донцова, мойщица-уборщица КП "Электротранс".

По словам женщины, после влажной уборки в салонах на 10 минут включают ультрафиолетовую лампу – чтобы обезвредить бактерии и вирусы.

Дезинфицируют салоны троллейбусов и автобусов в Кропивницком ежедневно – перед выездом на маршруты и по окончании смены. В коммунальном предприятии уверены, что это поможет снизить риск заболеваемости вирусными инфекциями среди пассажиров.

"Улучшение будет однозначно, из-за того, что скопление людей. Если человек болен, он разносит эту болезнь, а это будет способствовать лучшей обстановке в городе, в школах, на работе, и так далее", – заверил Александр Луценко, директор КП "Электротранс".

Пример коммунального транспорта уже наследуют и частные перевозчики – теперь в Кропивницком дезинфицируют и маршрутки. Обеззараживать общественный транспорт планируют до конца холодов, пока в городе будет существовать угроза распространения инфекций.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове и области с гриппом и ОРВИ слегли почти 10 тысяч человек, а в нескольких школах объявили карантин из-за массового заболевания учеников.

Также мы писали о введении карантина в ряде школ Запорожской области, где закрылись три учебных заведения и приостановили занятия в 19 классах.

Стоит напомнить о материале сайта "Сегодня", в котором мы писали о том, как убирать дом в период простудных эпидемий, чтобы максимально обезопасить себя и близких.