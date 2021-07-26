В Кропивницком горожан могут начать вакцинировать в автобусах и троллейбусах

Транспорт могут пустить в дальние регионы / Фото: коллаж "Сегодня"

В Кропивницком городской голова Андрей Райкович заявил, что в городе планируют развернуть вакцинацию горожан в троллейбусах и автобусах.

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Об этом он сказал в ходе совещания.

"Мы можем организовать мобильные пункты в наших автобусах и троллейбусах и пустить их в дальние микрорайоны – Лелековку, Арнаутово или Завадовку. Транспорт будет обработан дезинфектором, а так, как там есть Wi-Fi – связь организовать проблем не будет", - сказал он.

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Он считает, что работники коммунальных служб должны активнее вакцинироваться. Кроме того, предприятия, сфера услуг, кафе, рестораны, все максимально должны быть вовлечены в процесс вакцинации.

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"Все, кто на работе общаются с людьми, кому не противопоказана по состоянию здоровья вакцинация, должны быть привиты", – уверен он.

Ранее мы сообщали, что благодаря приложению "Дія", в котором убрали очередь на вакцинацию, украинцы, которые привились от коронавируса, могут получить особые привилегии.

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