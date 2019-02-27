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В Кропивницком из-за бешеного кота в зоне риска оказался целый микрорайон

Сегодня, 13:25

Бешенство ветеринары обнаружили у домашнего кота

В Кропивницком из-за бешеного кота в зоне риска оказался целый микрорайон Другие регионы Бешенство ветеринары обнаружили у домашнего кота

В Кропивницком густонаселенный микрорайон объявили зоной риска из-за бешеного домашнего кота. Сейчас там массово вакцинируют всех животных. Есть ли опасность для людей – узнавали журналисты "Сегодня".

За три дня в микрорайоне от бешенства привили более трех сотен животных. Люди соглашаются на вакцинацию охотно, как только узнают о случае болезни в домашнего кота. Как рассказали "Сегодня в Кропивницкой городской государственной ветеринарной больнице, кот вел себя адекватно, но внезапно ему стало плохо. В ветеринарной клинике животное скончалось, а позже у него обнаружили бешенство.

Специалисты настаивают, что прививаться должны все, кто был в контакте с больным животным. Ведь бешенство передается и от слюны через поврежденную кожу или слизистую. Иногда первые стадии болезни у людей протекают незаметно, но недуг приводит к внезапной смерти.

Теперь в микрорайоне должны привить всех животных. Ведь инфекцию можно подцепить и от грызунов. Ветеринары отмечают, что профилактическую прививку домашним любимцам необходимо делать ежегодно, а в государственных ветклиниках это делают бесплатно.

Напомним, ранее в Запорожской области жительница Гуляйполя оказалась в больнице после нападения агрессивного кота – врачи в профилактических целях прописали ей курс прививок от бешенства.

А в Харьковской области  от укусов бешеных животных пострадали почти 100 человек. Стоит добавить, что перед этим в селе Циркуны Харьковской области бездомный кот, больной бешенством, искусал трех человек

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Тег бешенство, кот, район, риск, Кропивницкий

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